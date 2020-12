Historisches Bild aus Winterthur – Ein Kinotheater mit «feenhaftem» Licht Auf ein richtiges Kino musste Winterthur länger warten als andere Städte. Dafür eröffneten 1912 im Abstand von nur einer Woche gleich zwei Kinos aufs Mal. Regula Geiser

Das Cinema Palace am Untertor 33 in den 1920er-Jahren. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Bildarchiv.winterthur.ch

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das Kino in Winterthur einen schweren Stand. Während es in anderen Schweizer Städten bereits seit 1907 feste Säle für «Kinematographen» gab, waren solche Einrichtungen in der Eulachstadt verboten. Das neuartige Massenmedium war dem Bildungsbürgertum suspekt.

Erst 1912 kam das bewegte Bild auch in Winterthur an. Gleich zwei Kinos wurden innert kürzester Zeit eröffnet: Das Central im Hotel Helvetia beim Bahnhofplatz und das Cinema Palace am Untertor. Letzteres pries sich in einem Inserat zur Eröffnungsvorstellung als «elegantes Familien-Kinotheater» an und lockte nicht nur mit einem «besonders ausgewählten Spielplan», sondern auch mit einer «ausgiebigen Ventilation» sowie einer «feenhaften Beleuchtung».