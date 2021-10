Kolumne «Angerichtet» – Ein kleines Stück Thailand liegt in Schaffhausen Einen Ausflug nach Schaffhausen haben wir mit einem Besuch im Restaurant Bambus von Sawalee und Roger Spiess verbunden. Es lohnte sich. David Herter

Einmal Pad Thai (vorn) und einmal Pad Khing, wie sie im Restaurant Bambus in Schaffhausen serviert werden. Dazu tranken wir ein Singha-Bier der thailändischen Brauerei Boon Rawd. Foto: David Herter

«Ganz zusserscht usse und äänen am Rhii, da liit e chliises Stuck Welt», sang Dieter Wiesmann 1977. Gemeint ist selbstverständlich Schaffhausen, das gern klein ist und bleibt.

Die Schaffhauser Altstadt ist malerisch und verwinkelt. So verwinkelt, dass unser Weg ins Restaurant Bambus an der Baustelle für das neue Stadthaus, am Casino und am ehemaligen Kloster Allerheiligen vorbeiführt, obwohl es bloss wenige Schritte vom Bahnhof entfernt liegt.

Das Thai-Restaurant wird seit September 2021 von den Marthalern Sawalee und Roger Spiess geführt. Wir sitzen auf den besten Plätzen, im Erker mit dem schönen Kronleuchter. Frische Rosen, schwarze Elefanten und Buddha-Figuren auf dem Gesims verleihen der bürgerlichen Stube den passenden südostasiatischen Touch.

Das Essen zu viert beginnt mit einem laotischen Fleischsalat Laab, dem Koriander, Zitronengras und einige Löffel Fischsauce (22 Franken) ein unvergessliches Geschmacksbouquet verleihen. Verlässliche Werte sind die Tom Yam Suppe mit Frühlingszwiebeln, Tomaten und Champignons (12 Franken) und der Som Tam Salat, der Papaya erfolgreich mit Gemüse fusioniert (17 Franken). Eine Platte mit frittierten Frühlingsrollen und Garnelen sowie Curry-Küchlein (22 Franken) ergänzt den Start.

Was Europäer als «Rotes Thai-Curry» bezeichnen, nennen Thailänderinnen und Thailänder «Scharfe Suppe», was den Charakter des Gerichts noch präziser beschreibt. Foto: David Herter

Das Gericht Gaeng Kiau Wan nennen Nicht-Thailänder «Grünes Thai-Curry», weil viele der Zutaten grün sind: der Chili, die geriebene Zitronenschale und das Basilikum etwa (mit Poulet, 29 Franken). Das Gericht ist ein Klassiker, ebenso wie Pad Khing, ein süss-scharfes Gericht mit Ingwer, das wir mit Garnelen bestellt haben (30 Franken). Mit einigen Stückchen Tofu wird das «Rote Thai-Curry» serviert, das in Thailand «Scharfe Suppe» heisst. Es schmeckt deliziös und ist prickelnd scharf (31 Franken). Zum Nudelgericht Pad Thai gehören verquirlte Eier, auf den Tisch kommt es hübsch angerichtet und dekoriert (21 Franken).

Roger Spiess mixt den Mai Tai nach eigenem Rezept, und wir sind glücklich: «Pfus guet – chlini Stadt». Foto: David Herter

Die Speisen im Restaurant Bambus schmecken uns ausgezeichnet, Köchin Sawalee Spiess und ihr Team leisten sehr gute Arbeit, der Service ist zuvorkommend und schnell. Zum Abschluss genehmigen wir uns vier Mai Tai. Mit Thailand hat der Drink aus Rum, Limettensaft und Orangenlikör zwar nicht zu tun. Erfunden wurde er in den USA, um Klischees von exotischen Inselparadiesen zu bedienen. Egal – Roger Spiess mixt ihn nach eigenem Rezept. Wir sagen Danke und sind glücklich: «Pfus guet – chlini Stadt».

David Herter ist Dienstredaktor Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. @d4vidherter

