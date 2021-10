Altstadtgewerbe in Winterthur – Ein Kommen und Gehen am Untertor Im Untertor und in der Marktgasse wird wieder fleissig rochiert. Das Tattoostudio Giahi am Bahnhofplatz schliesst. Und über Weihnachten kommt eine Bierbrauerei aus Stammheim in die Altstadt. Deborah von Wartburg

Das Tattoostudio Giahi am Winterthurer Bahnhofplatz gibt die Filiale in Winterthur auf und eröffnet eine zweite in Zürich. Foto: Marc Dahinden

Wer derzeit durch die Winterthurer Altstadt läuft, sieht, dass diese wieder mal ihr Gesicht verändert. Statt in die gewohnten Schaufenster blicken die Besucher nun auf leer stehende Ladeflächen, Baustellen und Liquidationsschilder. Gerade erst mussten die Winterthurer das Ende der Kultbeiz Gotthard und die Schliessung des schwedischen Kleiderriesen H&M verdauen. Nun folgen bereits die nächsten Wechsel.

Die H&M-Räumlichkeiten werden vom Schuhladen Dosenbach übernommen, der ein paar Häuser weiterzieht. Dessen alten Standort am Untertor 9 übernimmt per März der deutsche Dekohändler Butlers. Einen solchen gab es zwischenzeitlich schon einmal in den Archhöfen. Bleibt abzuwarten, ob sich das Einrichtungs- und «Krimskrams»-Konzept in der Altstadt besser rechnet.