Wie wird dieser Löwenkopf ersetzt? Die Stadtverbesserin hätte da einige Vorschläge. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Unbekannte haben den Löwenkopf am Brunnen im Lindengutpark gestohlen. Die Polizei hat noch keine Spur. Wahrscheinlich hängt der Kopf jetzt in irgendeiner WG als Trophäe an der Wand, hat einen herzigen Namen bekommen und dient als Glücksbringer. Wer sich zu einer Prüfung oder einem Date aufmacht, streichelt dem Löwen vorher über die Schnauze. Vielleicht hängt der 30 Kilogramm schwere Stahlkopf aber auch über einem Bett und fällt seinem Dieb oder seiner Diebin in einer besonders heissen Nacht auf den Kopf. Karma is a lion.

Wo auch immer er jetzt brüllt, der Kopf dürfte für immer verloren sein. Ein Ersatz muss her. Laut Stadtpolizei hat er einen Wert von 10’000 Franken. Wie viel ein Nachguss kostet, kann das Tiefbauamt nicht sagen. So oder so, klein wird der Batzen für einen neuen Löwenkopf nicht sein.

Ein Kopf für wenig Geld

Das geht sparsamer, findet die Stadtverbesserin. Tatsächlich hat die Stadtverbesserin auf Ricardo, Ebay und Tutti mindestens fünf Löwenköpfe gesehen, welche als Ersatz infrage kommen würden. Vielleicht ist das Maul von solch einem Ricardo-Löwen etwas weniger geöffnet oder die Locken der Mähne fallen etwas anders, dafür kostet er auch nur einen Bruchteil. Zwischen 10 und 155 Franken, je nachdem ob es auch ein Plastikteil aus China sein darf oder ob ein barocker Metallkopf her muss. Schlag zu, Winti!

Dieser Löwenkopf «Barock» würde die Stadt nur 155 Franken kosten. Foto: Ricardo

Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durch eine andere Stadt zu schleichen und dort einen Löwen vom Sockel zu hebeln. In Zürich gibt es einige gute Exemplare. Zum Beispiel die Statue, die beim Hafen Enge so majestätisch auf den Zürisee schaut. Diese Version würde Winterthur keinen Rappen, wohl aber die ohnehin schon angeknackste «Freundschaft» zur Kantonshauptstadt kosten.

Der Löwe hat ausgedient

Eigentlich ist die Stadtverbesserin aber für einen Ersatz, der das moderne Winterthur besser repräsentiert als ein Stahllöwenkopf aus dem 19. Jahrhundert, der so ähnlich in quasi jeder Stadt hängt. Winterthur sollte lieber den berühmten Stadtkater Lui von einem Bildhauer porträtieren lassen und als Brunnenkopf installieren. Ganz nach dem Motto: «Lieber die Katze am Brunnen als den Löwen in irgendeinem Sack.»

