Stimme zum Ukraine-Krieg aus Neftenbach – Ein Krieg gegen Freunde Als 16-Jähriger ist Yuriy Volk aus der Ukraine in die Schweiz gekommen. Nun bangt der Neftenbacher Balletttänzer um seine Familie und seine Heimat. Fabienne Grimm Madeleine Schoder (Fotos)

Der Ukrainer Yuriy Volk (36) leitet das Kindertanztheater in Neftenbach. Er sorgt sich um seine Familie, die derzeit in der Ukraine feststeckt. Foto: Madeleine Schoder

Yuriy Volk spricht schnell, seine Worte überschlagen sich. Mit 16 Jahren ist der Leiter des Kindertanztheaters in Neftenbach aus Dnipro in der Ukraine in die Schweiz gekommen. Die Familie des Balletttänzers befindet sich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch in einer Stadt im Südosten des Landes, unweit der Gebiete, in denen der Krieg bereits wütet.