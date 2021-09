Mit Backrezepten auf Reisen – Ein Kuchen von der Insel Gotland In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche den gotländischen Safrankuchen. Heidrun Pschorn

Saffranspannkaka: Eine Spezialität aus Gotland. Foto: Heidrun Pschorn

Saffranspannkaka ist eine typische Spezialität der gotländischen Küche. Safran wird in Schweden gern während der Weihnachtszeit benutzt. Auf der Insel Gotland wird der Safrankuchen das ganze Jahr serviert. Dazu gehört etwas Schlagsahne und die Salmbärsylt-Konfitüre. Salmbär, die nur in Gotland wächst, ist mit der Brombeere verwandt. Jetzt gehts aber los!

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Rezept:

Reis:

150 g Milchreis

3 dl Rahm

6 dl Milch

½ TL Salz

3 EL Butter

½ TL Safranfäden

5 Kardamomkapseln gemörsert

1 Vanillezucker

5 EL Honig

60 g Mandelblättchen

3 Eier (Grösse L)

Abrieb einer Zitrone

Zubereitung:

Milch, Rahm, Salz mit dem Reis in einem Topf aufkochen. Die Butter dazugeben und den Reis bei geschlossenem Deckel 45 bis 50 Minuten weich köcheln. Zwischendurch umrühren. Den Topf zur Seite stellen und kalt werden lassen. Safran in etwas kaltem Kaffee auflösen. Den Kardamom, Safran, Vanillezucker, Mandelblättchen, Abrieb einer Zitrone, Honig und Eier nacheinander zum Reis hinzugeben, und alles gut vermischen. Die Masse in eine mit Butter eingefettete Kuchenform von 20 bis 24 cm Durchmesser geben. Mit etwas Mandelblättchen dekorieren. Für ca. 40 Minuten bei 180 Grad backen.

Statt einer Kuchenform kann auch eine Auflaufform verwendet werden, was die Backzeit um 10 Minuten verringert.

Tipp: Der Reis kann bereits am Vorabend zubereitet werden. Am besten schmeckt der Safrankuchen noch lauwarm.

Fehler gefunden?Jetzt melden.