Stadtpolizei Winterthur – Ein kühler Zweckbau mit Solarpanels Das neue Hauptgebäude der Stadtpolizei Winterthur ermöglicht schnellere Einsätze, produziert selber Strom und verfügt über neun Hafträume. Deborah von Wartburg

Das neue Polizeigebäude ist direkt neben der Feuerwehr. Foto: Marc Dahinden

Das neue Polizeigebäude ist ein nüchterner Zweckbau. Eckig, in Beton und Glas gehalten steht er neben der Feuerwehr an der Obermühlestrasse. Seit einem Monat ist er in Betrieb. Transparente Fotos von Menschen aus Winterthur in den Fenstern geben dem Haus ein bisschen Farbe. Der Wädenswiler Künstler Beat Streuli betont mit dieser «Kunst am Bau» laut der Jury den Dienst an der Bevölkerung.