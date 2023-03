Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Ein kurioser Tauchrekord Die Tössemer Dorfet des Jahres 1997 fand Eingang ins «Guinnessbuch der Rekorde». Dafür wurde ein Becken mit über 10’000 Litern Wasser aufgestellt. Sammlung Winterthur / Andres Betschart

Weltrekord an der Tössemer Dorfet am 18. August 1997: 65 Taucher in einem Plexiglas- Wasserbecken. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Andreas Wolfensberger / Bildarchiv.winterthur.ch

Menschen wie Sardinen in ein Wasserbecken geschichtet, davor ein schaulustiges Publikum, darüber lachende Männer in kurzen Hosen, die sich offensichtlich am Spektakel ergötzen: Dieses Bild weckt Gefühle der Beklommenheit, das Schauspiel kratzt an den Grenzen der Menschenwürde. Was geht hier ab?

Entspannung, bitte, der Anlass ist ein fröhlicher. Und alle Beteiligten sind wohl freiwillig dabei, als an der Tössemer Dorfet 1997 ein Weltrekord gelingt: 65 Menschen mit Taucherausrüstung quetschen sich in ein Wasserbecken von 3,3 Meter Durchmesser und 2,35 Meter Höhe. Das hat zuvor noch nie jemand geschafft. Oder vielleicht ist einfach noch nie jemand auf die Idee gekommen.

Wie auch immer: «Der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde ist ihnen gewiss», resümierte der «Landbote» nach der Dorfet das Spektakel. Lassen wir es also damit bewenden.

Seit drei Jahren präsentiert die Sammlung Winterthur jeden Mittwoch im «Landboten» ein Bild aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken. Ein «Best of» dieser über 150 Beiträge kann am kommenden Samstag in einer anderen Form genossen werden: Die Bilder werden projiziert, und eine Schauspielerin oder ein Schauspieler liest den Text dazu. Das Publikum darf wählen, was es sehen und hören möchte – und am Schluss stossen alle auf das Jubiläum an. Samstag, 25. April, 14 Uhr, in der Sammlung Winterthur, Obere Kirchgasse 8, Eintritt frei. Anmeldung auf winbib.sammlung@win.ch oder Tel. 052 267 51 55. Herzlich willkommen!

