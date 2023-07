Gastrokolumne Angerichtet – Ein Kurztrip nach Australien an der A1 Ein Restaurant wie das The Billabong würde man nicht neben einer Autobahn erwarten. Noch hat sich die gute Küche aber nicht herumgesprochen. Delia Bachmann

Auf der neu gestalteten Terrasse schauen ein Koala und ein Vogel den Gästen beim Essen zu. Foto: dba

Das The Billabong kannten wir bisher nur vom Blick durch die Windschutzscheibe. Das Haus mit der auffälligen Holzterrasse im Westernstil liegt direkt neben der A1 in Töss. Und sieht von aussen noch immer aus, wie die Sport’s & Music Bar, die es früher mal war. Mit unseren Velos fühlen wir uns neben der Blechlawine zunächst etwas fehl am Platz. Die Sonne brennt brutal auf den Asphalt, vom angekündigten Gewitter ist noch keine Spur zu sehen. Beim Eintreten dann die erste Überraschung: Sind wir in einem Szenelokal im Zürcher Seefeld oder am Stadtrand von Winterthur neben der Autobahn?

Das Design ist vom australischen Urwald inspiriert. Die Blättertapete, das Petrol und andere Blautöne sowie die mit Samt bezogenen Sessel schaffen ein stimmig-schickes Ambiente. Die Leuchten sind mit Palmwedeln, Eukalyptus und anderen Pflanzen geschmückt. Bei unserem Besuch sind die drei Bereiche des Lokals praktisch leer. Auf der überdachten Terrasse zwischen Biergarten und Speisesaal ist die Hitze am erträglichsten. Auf der mit Schnabeltieren und Kängurus verzierten Karte wird erklärt, dass ein Billabong ein Teich mit Restwasser ist, der zurückbleibt, wenn ein Fluss seinen Verlauf ändert. Passt.

Bestellen kann man aber weder das giftige Schnabeltier noch Kängaru. Dafür steht Emufiletsteak (ein australischer Laufvogel) auf der Karte. Wegen der Vogelgrippe sei dieses im Moment nicht lieferbar, erklärt die freundliche Serviceangestellte. Unser Bedauern hält sich in Grenzen. Die Virgin Piña Colada (12 Franken) und die Kiwi-Margarita (16) zum Apéro fallen für den Preis etwas schmürzelig aus. Das Rindscarpaccio (22.50), das wir als Vorspeise teilen, ist dafür tadellos. Hauchdünn mit Parmesanbrocken serviert. Dazu gibt es ofenwarme Brötchen.

Obwohl die Karte den Fokus auf Fleisch legt, gibt es auch vegetarische und vegane Optionen. Wir entscheiden uns gegen Klassiker wie Pouletflügeli im Chörbli, Cordon bleu oder Kalsleberli und fürs Barbecue. Das Lammrack (42.50) ist wunderbar zart und rosa. Es passt bestens zum reduzierten Shiraz-Rotweinjus, dem knackigen Grillgemüse und dem käsigen Risotto (8.50 Franken extra). Das Barramundifilet (31), ein australischer Fisch, ist gut gewürzt und aussen knusprig. Dazu gibts Grillgemüse und ein Mangochutney mit einer schönen Schärfe.

Der Ripasso (7.50 Franken das Glas) kommt zu warm an den Tisch, hat dank der Eiswürfel aber schnell die richtige Temperatur. Vollends überzeugt sind wir von den Desserts: Tiramisù im Weckglas (11.50 Franken) und Lamington (4.50 Franken), ein australischer Kuchen mit Konfitüre, überzogen mit Schokolade und Kokosraspeln, serviert auf Apfelkompott. Das The Billabong mag kein günstiges Vergnügen sein. Die gute Küche hätte aber auf jeden Fall mehr Gäste verdient.

