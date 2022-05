Ein von der Feministin und Publizistin Alice Schwarzer initiierter, zunächst von 28 Intellektuellen unterschriebener offener Brief an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Publiziert wurde er am 29. April in der Zeitschrift «Emma». Bekannte Unterzeichner sind: Alice Schwarzer, Svenja Flasspöhler (Philosophin), Alexander Kluge (Intellektueller), Dieter Nuhr und Gerhard Polt (Kabarettisten), Juli Zeh (Schriftstellerin), Martin Walser (Schriftsteller), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist), Reinhard Mey (Musiker), Antje Vollmer (Theologin und grüne Politikerin). Am 3. Mai haben sich ihnen laut «Emma» rund 200’000 Personen angeschlossen.