Nachruf auf Martin Bührer – Ein Leben für das Miteinander im Dorf Zum Tod von Martin Bührer, Gemeindepräsident von Ellikon an der Thur, blickt Vizepräsident Beat Klein auf dessen politische Tätigkeit zurück. Beat Klein

Martin Bührer war seit 2014 Gemeindepräsident von Ellikon an der Thur. Foto: PD

Martin Bührer war mit ganzer Seele ein Herzblut-Elliker. Der Sohn eines Landwirts verbrachte – mit Ausnahme eines Welschlandjahrs – seine ganze Lebzeit im Dorf. Bührer war stets um den Zusammenhalt der Bevölkerung bemüht, und das Vereinssterben im Dorf machte ihn traurig. So antwortete er einst, von einem Journalisten gefragt, was denn sein Wunsch an die Bevölkerung sei: «Dass das Miteinander in der Gemeinde gestärkt werden kann und Bestand haben soll.»

Er integrierte sich sehr aktiv in das Vereinsleben der Gemeinde. Namentlich als Vorstandsmitglied und Präsident des Turnvereins, bei den Montags-Mannen und lange Zeit auch im Vorstand und als Ehrenmitglied des Schützenvereins. Zudem prüfte der KV-Absolvent und Betriebsökonom über 16 Jahre lang die Gemeinderechnungen und Budgetvorschläge als Mitglied und Präsident der Rechnungsprüfungskommission.

Verwaltung neu aufgebaut

2010 wurde Bührer in den Gemeinderat gewählt, wo er das Ressort Soziales übernahm, dem er sich bis zum Ende mit viel Fingerspitzengefühl widmete. Doch er wollte mehr fürs Dorf tun und stellte sich 2014 der Kampfwahl ums Gemeindepräsidium. Nach der gewonnenen Wahl kamen so manche Herausforderungen auf ihn zu. Durch den unerwarteten Tod des damaligen Gemeindeschreibers im Mai 2016 und der darauffolgenden Pensionierung des Steuersekretärs galt es, die Verwaltung von Grund auf neu zu gestalten.

Martin Bührer war in seinem Element und leistete durch seine überlegte, ruhige und weitsichtige Art wertvolle Dienste im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau und dem Aufräumen der Verwaltung. Das neue Team konnte von seinem enormen Wissens- und Erfahrungsschatz sehr profitieren und durch seine Führung die Fahrt rasant wieder aufnehmen.

Zusammenarbeit vorangetrieben

Er war zudem sehr gut vernetzt, im Dorf bis weit in die Region hinaus. Er hatte für viele Anliegen der Bevölkerung oder der ortsansässigen Betriebe stets ein offenes Ohr, die er über persönliche Begegnungen im Dorf, Volg, Bus, Wald oder in der Badi oder Beiz mitbekam. Auch besuchte und beglückwünschte er gern Jubilare zum Geburtstag oder zur Hochzeit. Durch die vielen Einsitze in regionalen Gremien sah er viele Entwicklungsmöglichkeiten oder Konflikte von vornherein auf die Gemeinde zukommen und war für so manche Situation bereits bestens gewappnet.

Sein präsidiales Amt nahm Martin Bührer mehr als ernst und engagierte sich die letzten acht Jahren in vielen zukunftsgerichteten Geschäften für die Gemeinde. So überarbeitete er diverse Reglemente wie etwa die kommende Bau- und Zonenordnung. Er arbeitete beim kommunalen Inventar der Denkmalschutzobjekte mit und trieb die regionale Zusammenarbeit mit der Gemeindepräsidentin aus Altikon und den Gemeindepräsidenten aus Dinhard und Rickenbach voran.

Eine grosse Herzensangelegenheit von Martin Bührer war das Funktionieren des gemeindeeigenen Schwimmbads. Vermutlich ist das der Geheimtipp, wie Martin immer einen kühlen Kopf behalten hat, obwohl er meines Wissens nie gross im kalten Nass war.

Martin, wir vermissen Dich an allen Ecken und Enden. Du hinterlässt für uns und das Dorf Ellikon an der Thur eine grosse Lücke. Wir behalten Dich stets in bester, ehrenvoller Erinnerung.

