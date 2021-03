Nachruf auf den Musiker Heinrich Keller – Ein Leben für die Kunst Heinrich Keller prägte das Winterthurer Kulturleben unter anderem als Gründer der Museumskonzerte. Anfang Februar ist er gestorben. Helmut Dworschak

Rastlos und neugierig: Der Musiker Heinrich Keller (1940–2021). Foto: PD

Heinrich Keller wurde 1940 in Winterthur in eine Arbeiterfamilie mit fünf Kindern hineingeboren; der Vater, von Beruf Dreher, brachte sich das Horn- und das Posaunenspiel selbst bei und nahm den Sohn mit in die Zürcher Oper, wobei man mit dem Fahrrad hinfuhr. Mit 14 Jahren begann Heinrich, Querflöte zu spielen. Er machte eine Buchhändlerlehre und reiste in seinen Ferien nach Darmstadt, um dort Ferienkurse für Neue Musik zu besuchen. Einflussreiche Komponisten wie Luigi Nono unterrichteten dort.

Nach der Lehre studierte er als Werkstudent am Konservatorium Zürich bei André Jaunet Flöte und später bei Rudolf Kelterborn Komposition. Sein Talent wurde schnell erkannt: Nach dem Studium spielte er zunächst im Bremer Orchester, zwei Jahre danach war er bereits Soloflötist im Städtischen Orchester St. Gallen. Darauf wechselte er in derselben Funktion zum Musikkollegium Winterthur, wo er bis 1990 spielte.