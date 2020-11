Corona-Krise in Winterthur – Ein leicht unterkühltes «Danke» an die Bevölkerung Auf einem «Arbeitsrundgang» haben sich Stadträtin Katrin Cometta (GLP) und Regierungsrat Mario Fehr (SP) am Samstag ein Bild davon gemacht, wie die Corona-Schutzmassnahmen in Winterthur und Region umgesetzt werden. Alex Hoster

Regierungsrat Mario Fehr (SP) und Sicherheitsvorsteherin Katrin Cometta (GLP) zeigen sich zufrieden darüber, dass und wie sich die Bevölkerung an die Schutzmassnahmen hält. Foto: Heinz Diener

Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, Temperaturen um den Gefrierpunkt: Etwas unterkühlt treffen die beiden Exekutivpolitiker und ihr Begleittross nach einer zweistündigen Tour mit Polizeipatrouillen beim «Portier» am Lagerplatz ein. Entsprechend froh sind sie, dass man ihnen dort noch schnell ein Kaffee zum Aufwärmen ausschenkt – bevor sie an der Kälte draussen wieder vor die Medien treten müssen. In ihrer Begrüssung entschuldigt sich Stadträtin Katrin Cometta (GLP) denn auch für die dadurch entstandene Verspätung, doch «der Kafi hat uns gutgetan».

Heute konnte sie zum ersten Mal seit ihrem Amtsantritt Polizeipatrouillen bei ihrer Arbeit begleiten: zuerst die Kantonspolizei in Pfungen, danach die Stadtpolizei in der Altstadt. Dabei habe sie eine Polizei erlebt, die mit viel Augenmass vorgehe: «Der Schwerpunkt liegt klar beim Aufklären und Sensibilisieren.» So reiche es an der Marktgasse, auf die Maskenpflicht hinzuweisen, und Restaurants oder Geschäfte kontrolliere die Polizei letztlich, um sie bei der besseren Umsetzung der Schutzkonzepte zu unterstützen. «Die Maskentragpflicht scheint sich aber in den allermeisten Fällen etabliert zu haben», stellt sie zufrieden fest. «Das zeigt, dass das kollektive Lernen gefruchtet hat.»