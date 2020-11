Black Friday in Winterthur – Ein leiser Protest gegen den «Black Friday» Mit Plakaten wollen die «Klima-Grosseltern» ein Zeichen gegen die Rabatt- und Konsumschlacht setzen. In der Altstadt ist vom «Fair Friitig» aber wenig zu sehen. Michael Graf

Einzelne Läden in den Nebengassen machen mit beim «Fair Friitig», etwa das «Shanti» in der Kirchgasse. Foto: Michael Graf

Entlang der Marktgasse dominiert die Farbe Schwarz: Am Freitag oder schon die ganze Woche gibt es Rabatte im Rahmen des «Black Friday». Kaum ein Geschäft, dass nicht 15 oder mehr Prozent auf das ganze Sortiment oder Teile davon gibt.

So zuverlässig wie die Rabattschilder kommt auch die Kritik am importierten Brauch: eine Konsumschlacht ohne Sinn und Nachhaltigkeit. Die «Klima-Grosseltern», eine Gruppe die aus den Klimaprotesten hervorgegangen ist, hat sich für eine stille Gegenaktion entschieden. Mit Kleinplakaten an Litfass-Säulen und Ladeneingängen rufen sie zum «Fair Friitig» auf. Ein Tag, an dem man «klimagerecht und menschengerecht» einkaufen solle.