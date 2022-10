Automobilsalon Paris – Ein letztes Aufbäumen? Genf hat den Autosalon 2023 bereits frühzeitig gestrichen, in Paris kämpft die «Mondial de l’Automobil» diese Woche ums Überleben – mit wenig Unterstützung. Thomas Geiger

Showstopper von Renault: Die elektrische Reinkarnation des R5 Turbo sorgt auf der «Mondial» für Aufsehen. Foto: Renault

Die Gänge breit und leer, die Lücken zwischen den Ständen so gross wie nie, die Hälfte der Hallen abgesperrt und zwischen den wenigen grossen Namen Dutzende Marken, die sich ihren Namen erst noch machen müssen – zwar trotzt der Pariser Salon als einzig nennenswerte Autoshow auf dem Kontinent in diesem Jahr tapfer der Cancel Culture im Messezirkus, doch statt grosser Sterneküche gibt es an der Seine diesmal nur ein paar Petit Fours. Denn für mehr als ein paar PS-Petitessen hat es beim Premierenzauber nicht gereicht – einzig Renault mit gleich sechs Weltneuheiten und die vielen Chinesen schützen die «Mondial» in diesem Jahr vor der Bedeutungslosigkeit.

Aber wie soll man auch eine grosse PS-Party feiern, wenn ganze Automobilnationen geschlossen mit Abwesenheit glänzen. So fehlen nicht nur alle deutschen Hersteller, selbst wenn Mercedes zumindest am Vorabend der Messe in der Stadt den EQE SUV als viertes Modell der elektrischen Oberklasse-Familie präsentiert hat. Aber auch die Asiaten haben geschlossen abgesagt – zumindest jene, die Autointeressierte bislang unter diesem Begriff subsummiert haben. Denn weder sieht man ein japanisches Auto in den drei luftig bestellten Hallen noch eines der ansonsten omnipräsenten Koreaner.

Die Chinesen fahren gross auf

Dafür allerdings fahren die Chinesen einmal mehr gross auf – allen voran BYD: Nachdem der heimische Marktführer an der Ladesäule im späten Sommer seinen Europastart angekündigt hat, können die wenigen Medien und die womöglich auch nicht sonderlich vielen Messegäste jetzt eine Woche lang den kompakten Geländewagen Atto3, den grossen Bruder Tang und die Oberklasse-Limousine Han bestaunen, mit denen es zum Jahreswechsel losgehen soll. Und vor allem sehen sie zum ersten Mal den Seal, der als Konkurrent von Ioniq 6 und Tesla 3 das Zeug zum europäischen Bestseller haben soll.

Im Windschatten der Traumtänzer fahren noch zwei weitere China-Marken, die zum Imperium von Great Wall Motors zählen und in Paris den zweiten Aufwasch von der IAA im letzten Herbst zeigen: Wey mit dem Coffee01 als preisbrechendem Plug-in für die Premium-Liga, der Konkurrenten wie den BMW X5 mit bald 150 Kilometern elektrischer Reichweite düpieren soll, und Ora mit dem Funky Cat, der auf den ersten Blick nicht viel mehr ist als ein skurriler Stromer für die Stadt. Doch auf den zweiten Blick entpuppt sich der Retro-Futurist als Vorbote des elektrischen Mini, mit dem er sich die Plattform teilt, und weckt so eben doch ein bisschen mehr Interesse. Und dann ist da ja auch noch Vinfast, von dem in Vietnam so langsam die ersten Exemplare der elektrischen Angreifer aufs Schiff rollen.

Aus der alten Autowelt ist es vor allem die Renault Group, die in Paris die Gunst der Stunde nutzt und dort bei vier Marken gleich sechs Neuheiten enthüllt – wenngleich die allermeisten davon schon vor der Messe durch die Medien getrieben wurden. Das ändert aber nichts an der Faszinationskraft der elektrischen Reinkarnation des R5 Turbo, der die Zeit bis zum lang ersehnten Serienanlauf des wiedergeborenen Charmeurs Ende 2023 überbrücken soll. Und es ändert auch nichts an der Verwunderung über die im Grunde folgerichtige Neuauflage für den R4, der allerdings vom familienfreundlichen Praktiker zu einem austauschbaren, natürlich elektrischen SUV in der Kompaktklasse wird und mit dem Original nicht viel mehr gemein hat als die rechteckigen Rückleuchten. Dazu gibt es bei Dacia den Manifesto, der viel mehr ist als eine Mischung aus Jeep Wrangler und GMC Hummer und deshalb ein radikales Freizeitfahrzeug, weil er den Stil für die nächste Modellgeneration vorgeben soll, und bei Alpine mit der gleichen Diktion den Alpenglow, dessen Namen sich noch als Problem herausstellen könnte. Denn eigentlich soll auch diese Flunder von einer grossen Zukunft künden, ist aber benannt nach einem Phänomen, das für gewöhnlich das spektakuläre Ende eines grossen Tages bezeichnet – wenn das Marketing da mal nicht unbeabsichtigt zum Propheten geworden ist.

Jeep zeigt seinen ersten reinen Stromer

Wer Neuheiten mit mehr Bodenhaftung sucht, der findet sie bei Renault im elektrischen Kangoo, der im Frühjahr mit knapp 300 Kilometer Reichweite an den Start geht, bei Dacia mit dem Jogger E-Tech 140, der zum ersten Hybriden der Billigmarke wirkt, und bei der Carsharing-Tochter Mobilize, wo der selige Twizy mit etwas mehr Platz Ende nächsten Jahres als Duo in die zweite Runde geht.

Neben Renault kämpft nur noch Stellantis gegen den Niedergang – und das auch nur mit angezogener Handbremse. Ja, auch Renault-Chef Luca de Meo hat Nissan und Mitsubishi ausgesperrt, doch Carlos Tavares lässt gleich zwei Drittel der Grossfamilie zu Hause und spendiert das Ticket nach Frankreich nur Peugeot für die offizielle Publikumspremiere des 408, DS für den DS3 mit mehr Akkukapazität und den DS7 mit mehr Komfort sowie Jeep für den Avenger, der als erstes reines Elektromodell der Marke den Weg in die Zukunft weisen soll.

Jeep zeigt den rein elektrischen Avenger in Paris – er rollt 2023 auf die Strassen. Foto: Jeep

Exotische Kost aus China und ein paar mehr oder minder vielversprechende Appetithäppchen der Franzosen – auf dem Pariser Salon ist es wie mit den Petit Fours in der französischen Küche: Sie kitzeln den Gaumen und regen den Appetit an – aber satt wird man davon nicht. Aber es gibt ja auf dem Salon noch einen weiteren Newcomer, der vielleicht die Lösung verspricht. Selbst wenn es kaum einen tristeren Stand gibt als die riesige weisse Leere bei dem Start-up aus der Normandie. Nein, nicht weil die Welt auf eine 120’000 Euro teure Luxuslimousine mit Wasserstoffantrieb gewartet hat, sondern weil im Namen der französischen Eigenmarke alles steckt, was es für eine optimistische Grundhaltung und einen versöhnlichen Messeausgang braucht: Hopium. Denn mit einer gehörigen Portion Hoffnung und noch mehr Opium wird sich das Stimmungsbarometer schon wieder wenden.

Ob das reicht, die stolze «Mondial de l’Automobil» in Paris am Leben zu erhalten? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

