Trauerfeier für Prinz Philip auf Schloss Windsor – Ein letztes «Farewell» für den Grossvater der Nation Die Royals – und mit ihnen die Briten – haben von Prinz Philip Abschied genommen. Die Witwe, Königin Elizabeth II., bewahrte zwar Haltung. Es zeigte sich aber auch deutlich, dass die Familienbande nicht mehr so eng sind. Peter Nonnenmacher

Grosse Anteilnahme: Die rührendsten Momente der Trauerfeier. Video: Tamedia

Zu anderen Zeiten hätte sich ihre Familie eng um sie geschart bei einem Anlass wie diesem. Zehntausende hätten die Strassen gesäumt, Gäste aus aller Welt sich auf den Kirchenbänken gedrängt. So aber, Anti-Covid-Regeln gehorchend, musste Königin Elizabeth II. in der St George’s Chapel auf Schloss Windsor einsam und allein auf ihrem Platz vorn im Chorgestühl sitzen, als ihr Gemahl und langjähriger Gefährte Philip am Samstag zu Grabe getragen wurde. Hinter ihrer schwarzen Maske und unterm schwarzen Hut nahm sie sich noch einsamer aus: klein, gebeugt, sorgsam abgeschirmt von der Welt.