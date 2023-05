Auf der Schützenwiese wird auch im nächsten Jahr Super-League-Fussball gespielt. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Ausgangslage war vor der Saison klar. «Es gibt neun Super-League-Clubs und den FC Winterthur», sagte Trainer Bruno Berner. Er wiederholte diesen Satz über die ganze Saison mehrmals. Berner bezeichnete auch fast alle Gegner mindestens einmal als «Topteam». Er sagt, dass der FCW für jeden Punkt über sich hinauswachsen muss. Das hat er geschafft. Er lässt den FC Sion hinter sich. Die Walliser müssen gegen Lausanne-Ouchy in die Barrage. Für den FC Winterthur ist das fast wie ein Meistertitel.

Das Team von Bruno Berner hat sich den Klassenerhalt erarbeitet, nicht erspielt. Dafür fehlt es an Qualität im Kader, so ehrlich muss man sein. Von der Arbeit zeugen die vielen 1:0 und 1:1. Beeindruckend war aber, wie konstant die Winterthurer in dieser Saison waren. Das zeigt sich an zwei Zahlen. Erstens: Der FCW hat – ausser am Schluss der Saison, als ihm die Luft ausging – nie mehr als drei Spiele in Serie verloren und hat in jedem Viertel der Saison gepunktet. Zudem gelang es – mit einer Ausnahme –, über die ganze Saison hinweg, nie unter ein gewisses Niveau zu fallen. Das Wasser stand den Winterthurern fast durchgehend am Hals, doch sie gingen nicht unter. Den einzigen Taucher hatten sie beim 0:6 gegen Luzern im September. Dieser war in der Rückschau aber wichtig, denn daraus haben sie alle ihre Lehren gezogen. Insbesondere der Trainer: Berner setzte fortan meist auf das 4-2-3-1-System, darin fühlt sich das Team am sichersten.

Kein anderes Stadion war in dieser Saison so oft ausverkauft wie die Schützenwiese.

Zweitens: Die Winterthurer punkteten gegen jeden Gegner mindestens einmal. Das ist angesichts der finanziellen Verhältnisse in dieser Liga beachtlich. Klar, kann eingewendet werden, dass diese Liga in dieser Saison nicht gut war. Jedes Team, ja sogar der letztlich souveräne Meister YB, glaubt unter seinen Möglichkeiten geblieben zu sein. Allen voran natürlich der FC Sion, der nun in die Barrage muss. Die Walliser waren teilweise total von der Rolle. Das alles half dem FCW natürlich. Aber das alles half nur, weil der FCW bereit war, diese Möglichkeiten und Chancen zu nutzen. 10 Punkte gegen Sion und 9 gegen St. Gallen belegen das.

Das Verdienst von vielen

Zugegeben: Fussballerisch war es teilweise harte Kost, die anderen Teams haben schlicht und einfach mehr Talent. Zugegeben: Es gelang den Winterthurern zu wenig nach vorn. Zugegeben: Es gehörte auch Glück dazu – beispielsweise bei den Penaltyentscheiden in den Spielen gegen den FC Sion. Aber all das muss dem Aufsteiger mit dem mit Abstand kleinsten Budget in seiner ersten Super-League-Saison nach 37 Jahren zugestanden werden.

Der Verein und die Leute dahinter haben sich das verdient. Begonnen beim Präsidium mit Mike Keller und Roland Gnägi über die sportliche Leitung um Oliver Kaiser bis hin zum Trainer und zu den Spielern. Von Andreas Mösli, der noch immer das prägende Gesicht des Clubs ist und den Leuten im Hintergrund, die die Schützenwiese und den Verein in eine neue Liga hoben. Und nicht zuletzt sind da auch noch die Fans. Diese waren, genauso wie der FCW, eine Bereicherung für die Super League. Daran freuten sich auch die anderen Teams, sie kamen wegen der Ambiance gerne auf die Schützenwiese. Denn kein anderes Stadion war in dieser Saison so oft ausverkauft wie der Winterthurer Fussballtempel. Das ist sogar wirklich meisterlich.

