Pfadi startet mit Teamtrainings – Ein lockerer Aufgalopp sieht anders aus Bis auf drei Handballer haben alle Mitglieder des neuen NLA-Kaders von Pfadi Winterthur beim ersten Teamtraining mitgemacht. Urs Stanger

Die Neuen, die beim Trainingsstart von Pfadi dabei waren (von links): Max Prantner, Mischa Romer, Tim Rellstab, Tazio Baumann, Leandro Lioi und Ramon Kusnandar. Foto: Madeleine Schoder

Die Ferien sind vorbei. Definitiv. Am Montag mitten im Nachmittag versammelte Goran Cvetkovic seine Leute zum ersten Teamtraining der neuen Handballsaison. Wer in den Ferien etwas nachlässig mit seiner Fitness umgegangen war, bekam das bereits in den ersten Momenten der Einheit zu spüren. Der allseits beliebte Ausdauertest mit Läufen übers halbe Feld stand an; ein lockerer Aufgalopp sieht anders aus.

Das Kader machte fast vollzählig mit. Drei Ausnahmen: Aleksandar Radovanovic fehlte wegen seines Kreuzbandrisses, den er im Playoff-Halbfinal gegen die Kadetten Schaffhausen eingefangen hatte. Laurin Rinderknecht (20), der neue Spielmacher aus Stäfa, bestreitet die Rekrutenschule. Und Max Prantner (23) betätigte sich an der Seitenlinie der Axa-Arena mit individuellen Übungen mit dem Kraftband. Der neue Linkshänder verspürt seit einem Zusammenzug mit Italiens Nationalteam eine Entzündung im Knie.

Neben Rinderknecht und Prantner sind auch Tim Rellstab, 22-jähriger Rückraumschütze vom HC Kriens-Luzern, und der 18-jährige Torhüter Ramon Kusnandar (Stäfa), der bereits letzte Saison teils für Pfadi angetreten war, neu fix im Kader der Winterthurer NLA-Mannschaft. Zum Trainingsstart tauchten auch drei weitere Talente aus dem eigenen Nachwuchs auf, die sich zwischen NLB und NLA bewegen: Leandro Lioi, Mischa Romer und Tazio Baumann.

Lagerquist in der 1. Liga

Den umgekehrten Weg als dieses Trio macht Henrik Schönfeldt: Der Rückraumschütze ist nächste Saison fürs NLB-Team, die SG Yellow / Pfadi Espoirs, vorgesehen. Ein weiterer Handballer, der die letzte Saison noch im «Eins» von Pfadi bestritt, wird ebenfalls weiterhin in Winterthur spielen: Otto Lagerquist, Kreisläufer und Abwehrspezialist aus Schweden, schliesst sich der SG Seen Tigers / Pfadi an. Den Erstliga-Aufsteiger werden weitere ehemalige Pfader, darunter der langjährige NLA-Spieler Yannick Ott, verstärken.

Es beginnt mit Europacup

Am 5. August findet bei der SG BBM Bietigheim aus der 2. Bundesliga das erste von fünf Testspielen statt. Am 26. August folgt bereits der erste Ernstkampf: In der Qualifikation zur Gruppenphase der European League, des zweithöchsten Europacups, spielen die Winterthurer in Portugal gegen Aguas Santas. Acht Tage darauf, am 2. September um 17 Uhr, folgt in der Axa-Arena das Rückspiel. Der Sieger wird in der Gruppe C der European League auf Balonmano Cuenca (Spanien), Gorenje Velenje (Slowenien) und IK Sävehof (Schweden) treffen. Die Meisterschaft beginnt am 7. September, einem Donnerstag, mit dem Heimspiel gegen St. Otmar St. Gallen.

