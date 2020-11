Neues Fahrzeug für Thurtal-Süd – Ein Löschfahrzeug für das nächste Vierteljahrhundert Die Feuerwehr Thurtal-Süd hat sich ein neues Tanklöschfahrzeug gekauft. Denn alle 25 Jahre ist es zum halben Preis erhältlich. Jonas Gabrieli

Die Wappen der Gemeinden Ellikon an der Thur, Rickenbach, Altikon und Dinhard (v.l.n.r.) sind auf dem neuen Löschfahrzeug präsent. Zusammen bilden sie den Feuerwehr-Zweckverband Thurtal-Süd. Foto: Madeleine Schoder

Mit Popmusik und Rauch weihte der Feuerwehr-Zweckverband Thurtal-Süd am Freitagabend sein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) auf dem Werkhof in Dinhard ein, schreibt dessen Präsident Christoph Lang in einer Mitteilung. «Es ist erst das zweite Fahrzeug dieser Art für die Gemeinden Altikon, Dinhard, Ellikon an der Thur und Rickenbach, die zusammen den 1995 gegründeten Zweckverband bilden.»

Denn nur alle 25 Jahre übernimmt die kantonale Gebäudeversicherung (GVZ) die Hälfte der Kosten. Das neue TLF hat insgesamt rund eine halbe Million Franken gekostet, sagt Präsident Lang.