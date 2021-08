Isliker Härbscht-Märt 2021 – Ein Markt, aber keine Party Ende September soll in Islikon wieder der traditionelle Härbscht-Märt stattfinden. Allerdings nur in einer abgespeckten Version. Jonas Gabrieli

Am Isliker «Härbscht-Märt» trafen sich in Prä-Corona-Zeiten rund 200 Aussteller. Foto: Patrick Gutenberg

Nach der letztjährigen Absage soll am letzten Septemberwochenende in Islikon wieder der traditionelle «Härbscht-Märt» stattfinden. Dies steht im Gegensatz zur Wiesendanger Chilbi, deren Absage der Gemeinderat am Montagabend beschlossen hat.

Allerdings wird die 26. Ausgabe des Thurgauer Festes ohne Festzelte, Märt-Bähnli, Guggenmusik und weitere Attraktionen durchgeführt, wie OK-Präsident Thomy Schmid auf Anfrage sagt. «Sonst werden wir ein Grossanlass, der nur mit Covid-Zertifikat besuchbar wäre.» Die Kontrolle auf dem offenen Gelände sei kaum durchzusetzen. Ein abgetrennter Festbetrieb mit Covid-Zertifikat wäre zwar möglich gewesen, jedoch wäre eine anschliessende Durchmischung zwischen den verschiedenen Festzelten nicht erlaubt, sagt Schmid.

«Es ist eine Version, die mit den Anfangszeiten zu vergleichen ist, als wir nur wenige Stände hatten.» Die Vereine seien nun von Festzelten auf Take-away-Stände umgesattelt. Vor Ort darf nur gegessen werden, wenn die Abstände eingehalten werden können. «Daneben gibt es einen ganz normalen Marktbetrieb von 11 bis 18 Uhr», sagt Schmid. Sollte der Bundesrat die Corona-Massnahmen wieder verschärfen, behält sich das OK vor, den Anlass doch noch kurzfristig abzusagen.

