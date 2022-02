Tauchunfall im Rhein – Ein Missverständnis um den Wochentag kostete Taucherin das Leben Am Ostersonntag 2021 starb eine junge Frau bei einem Tauchgang im Rhein bei Diessenhofen. Sie wurde von einem Kursschiff erfasst. Am Montag steht der Chef des Tauchcenters wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Patrick Gut

Die Rettungskräfte bargen den Körper der verunfallten Taucherin bei der Rheinbrücke in Diessenhofen. Foto: pd

Lotte H. (29†, Name geändert) war eine begeisterte Taucherin, das zeigt ein Blick auf ihre Facebook-Seite. Oft war sie in Schweizer Seen und Flüssen unterwegs, häufig waren die Tauchgänge durch dasselbe Tauchcenter organisiert. Am Ostersamstag 2021 postete die junge Frau, die im Grossraum Winterthur lebte, noch voller Vorfreude auf den Tauchgang vom nächsten Tag einen Beitrag auf Facebook. Es sollte ihr letzter sein.