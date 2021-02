Mordprozess in Meilen – «Ein mittelalterliches Gottesurteil wäre fairer» Die Verteidigerin verlangt einen Freispruch für den Mann, der seine Frau getötet haben soll. An der Strafuntersuchung lässt sie keinen guten Faden. Liliane Minor

Ein Gutachten sollte belegen, dass der Mann seine Frau angefahren hat. Die Verteidigerin Caroline Engel hält dieses für unglaubhaft. Illustration: Robert Honegger

Es war eine schwierige Aufgabe, vor der Caroline Engel am fünften Prozesstag in Meilen stand. Das gab die Verteidigerin offen zu.

Staatsanwalt Alexander Knauss hatte am Vortag detailliert dargelegt, warum er überzeugt ist, dass der Beschuldigte seine Frau während eines Urlaubs auf Mallorca schwer verletzte und anderthalb Jahre später daheim in Küsnacht mit heissem Wasser verbrühte und anschliessend ertränkte. Die Gutachter, die vom Gericht befragt worden waren, hatten nur wenig Entlastendes zu sagen. Und der Beschuldigte selbst hatte in den ersten drei Prozesstagen ein zwiespältiges Bild hinterlassen. Zu den vorgeworfenen Taten hatte er sich zwar – auf Engels Anraten – nicht geäussert. Aber er hatte jegliche Eheprobleme dementiert, obwohl seine Frau nachweislich ausziehen wollte.