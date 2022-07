Aufgefallen in Winterthur, äh – Seuzach – Ein Mordfall, ein Gourmetmenü und eine Prise Ungenauigkeit Ein deutscher Krimidinner-Anbieter sucht nach Hobbyermittlern, die in der «sechstgrössten Stadt der Schweiz» einen Mordfall aufklären wollen. Nur: Gemeint ist Seuzach. Meinung Fabienne Grimm

In der Sonne Seuzach kann im Januar ein Kriminalfall aufgeklärt werden. Foto: Madeleine Schoder

Wer sich im Internet herumtummelt, erfährt ja immer wieder Erstaunliches. So zum Beispiel, wenn plötzlich eine E-Mail im Postfach landet, die über ein «faustdickes Verbrechen» in Winterthur informiert. Ein «plötzlicher Todesfall» – so steht es in der Mail – habe den örtlichen Kulturverein erschüttert und dem geplanten Theaterstück «Faust I» von Goethe einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Stecken kriminelle Machenschaften dahinter?» und «Wer kann jetzt wem noch vertrauen?», wird in der Mail gefragt.