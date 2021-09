Leitartikel zur Abstimmung über die Parkraumvorlagen - Ein nachhaltiger Verkehr hat seinen Preis

Weniger Autos, mehr Velos – dieser Entscheid ist in Winterthur einstimmig gefallen. Die Parkraumvorlagen sind ein nötiger Schritt in diese Richtung. Foto: Madeleine Schoder

Am 26. September stimmen die Stimmbürgerinnen und -bürger über drei Vorlagen zum öffentlichen Parkieren ab. Dabei geht es um mehr als um die genauen Parktarife: Es geht um den Stellenwert des Autos in Winterthur – und darum, ob man dem Stadtrat zutraut, dabei mit Augenmass zu entscheiden.

Anpassung ist nötig

Die Stadt will sich grundsätzlich ein Stück weit vom Auto wegentwickeln: Das hat der Gemeinderat 2011 im Rahmen des städtischen Gesamtverkehrskonzepts einstimmig entschieden. Dass nun beim öffentlichen Parkieren angesetzt wird – besonders jenem in Zentrumszonen und bei Publikumsmagneten wie dem Bruderhaus –, ergibt Sinn. Die Stadt kann nicht an einer Zukunft mit mehr alternativen Verkehrsformen arbeiten und zugleich die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze auf einem Stand aus dem letzten Jahrtausend einfrieren.