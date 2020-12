Das 0:0 des FCW in Thun – Ein nächster guter Punkt Der FCW zeigte in Thun eine Leistung, die zu einem Sieg hätte reichen können. Diesmal aber fielen die Tore nicht. red

Der FCW hatte in Thun seine Chancen: Hier pariert Thuns Goalie Andreas Hirzel. Foto: Freshfocus

Der FCW kann sich nach diesem 0:0 im zweiten Auswärtsspiel in Thun zwar nicht mehr «Leader nach Verlustpunkten» nennen. Aber die Leistung war zufriedenstellend, sie war eigentlich gut genug für einen Sieg, wie er den Winterthurern im Oktober gleichenorts gelungen war. Damals glückte ihnen nach zwei Pfostenschüssen ein spätes Tor, diesmal nicht. Also endete der weitgehend ausgeglichene Match 0:0, was für den FCW im dritten Auftritt auf Kunstrasen das dritte Ergebnis ohne Gegentor war. Und auch wenn man sagen kann, der FCW sei diesmal – eher als eben im Oktober – um mindestens ein Tor besser gewesen, so ist dieses Unentschieden doch als guter Punkt zu werten.