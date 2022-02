FCW vor Duell gegen Wil – Ein nächster Heimsieg ist die Pflicht Der FC Winterthur ist in der Challenge League wenigstens bis am Sonntag wieder die Nummer 1, wenn er sein Heimspiel gegen Wil gewinnt. Er bleibt es darüber hinaus, sollte Aarau gegen Thun nicht siegen. Erstmals auf dem Winterthurer Matchblatt steht Shkelqim Demhasaj, der neue Leihstürmer von GC. Hansjörg Schifferli

Im ersten Spiel nach der Ära von Trainer Ralf Loose empfing der FCW (rechts Sayfallah Ltaief) am 11. Dezember den FC WIl (Carlos Silvio) – und siegte 5:3. Foto: Roger Hofstetter

Vier Punkte aus zwei Spielen sind für den FCW zumal in Zahlen ein ordentlicher Start in die Rückrunde; leistungsmässig waren die ersten Auftritte unter Alex Frei soso-lala. Sie reichten aus, die Stellung in der Spitzengruppe zu halten. Nach dem mageren Auftritt des Leaders Vaduz beim 1:4 in Schaffhausen bietet sich dem FCW gar ein neuer Anreiz: Lässt er dem 3:0 gegen Kriens im ersten Spiel des Jahres auf der «Schützi» gegen den FC Wil einen nächsten Heimsieg folgen, ist er zurück auf Platz 1. Und den behält er über den Sonntag hinaus, wenn Aarau daheim gegen Thun nicht gewinnt.