Katholische Kirche Wiesendangen – Ein Neubau, der allen offenstehen soll Während rund eines Jahres war die katholische Kirche in Wiesendangen eine Baustelle. Am Sonntag werden der Neubau und das sanierte Hauptgebäude nun eingeweiht. Jonas Gabrieli

Blick in den neuen Saal der Wiesendanger Kirche St. Stefan. In der Bildmitte befindet sich die Verbindung zum Kirchgebäude von 1981. Foto: Madeleine Schoder Der Neubau befindet sich im Osten des bisherigen Gebäudes. Die Solarzellen stehen aufrecht, um möglichst viel Sonnenenergie einzufangen. Foto: Madeleine Schoder Blick in den Kirchenraum, der eine neue Beleuchtung erhalten hat. Foto: Madeleine Schoder 1 / 4

Wie Heiligenscheine wirken die kreisförmigen Lampen an der Decke der römisch-katholischen Kirche St. Stefan in Wiesendangen. Die Überlegung von Architekt und Liegenschaftsvorsteher Werner Fritschi war aber eine andere. Um das Foyer im bestehenden Teil aufzuhellen, liess er Oblichter, also runde Fenster, in die nun weisse statt dunkle Decke einbauen. Die Lampen sind wiederum davon inspiriert, wie er während eines Rundgangs am Freitagmorgen erklärt.