Weinbaumuseum in Unterstammheim – Ein neuer Blick auf den Stammer Rebbau Das Museum Stammertal gründet einen zweiten Ausstellungsort. Die Trotte in Unterstammheim wurde zu einem zeitgemässen Weinbaumuseum. Am Sonntag ist sie geöffnet. Gabriele Spiller

Susanne Grieder, Präsidentin der Museumskommission Stammertal, kuratierte die Ausstellung. Foto: Madeleine Schoder

1200 Jahre Weinbau im Stammertal – diese eindrucksvolle Bilanz arbeitet das neue Weinbaumuseum Unterstammheim auf. In der historischen Trotte eröffnete die Präsidentin des Museums Stammertal, Susanne Grieder, am gestrigen Freitagabend die Dependance. In der Dauerausstellung lernen die Besucher, wie der Rebbau die Region geprägt hat, und dafür wünscht sich Susanne Grieder auch explizit Schulklassen ins Haus.

Die Schau ist als lehrreicher Rundgang gestaltet. Eine Auswahl historischer Stammer Weinflaschen. Auch die typischen historischen Werkzeuge dürfen nicht fehlen.

Augenscheinlich sind noch immer die stattlichen Riegelhäuser, die vom Wohlstand der Weinbauern zeugen. Der damalige Luxus der Innenausstattung – Möbel und bemalte Kacheln – wird im Rundgang präsentiert. Aber auch die bekannten Werkzeuge des mühsamen Rebwerks, Messer und Hacken, finden ihren Platz.