News vom FCW – Ein Neuer trainiert– einer pausiert Ein Flüchtling aus Tschetschenien absolviert bei den Winterthurern Probetrainings. Roman Buess dagegen kann noch nicht mittun. Hansjörg Schifferli

Roman Buess (links) pausiert wegen seiner Sprunggelenksverletzung noch. Dennoch sieht es so aus, als habe er Glück gehabt. Foto: Freshfocus

Rassambek Achmatow (25) ist ein mit 1,73 m eher kleiner defensiver Mittelfeldspieler; als Kind aus Tschetschenien geflüchtet und im Elsass assimiliert, war er zuletzt bei einem rumänischen Zweitdivisionär namens ACS Fotbal Comuna Recea unter Vertrag. Er war Stammkraft, der Verein aus dem Nordwesten Rumäniens stieg aber ab und löste sich danach gleich auf. Am Dienstagnachmittag nun trat Achmatow beim FC Winterthur zum Testtraining an, bis am Donnerstag soll er geprüft werden. Der erste Eindruck war unauffällig, und es besteht trotz der schweren Verletzung Gezim Pepsis auch kein dringender Handlungsbedarf.