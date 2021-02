Gemeinde Rickenbach baut – Ein neues Gebäude für eine ökologischere Heizung Neben dem Rickenbacher Werkhof will die Gemeinde eine neue Schnitzelheizung bauen. Davon profitieren könnten auch private Haushalte. Jonas Gabrieli

Das Bauprofil hinter dem Werkhof verdeutlicht die Masse des neuen Gebäudes. Foto: Jonas Gabrieli

Die Holzschnitzelheizung der Gemeinde Rickenbach von 1997 ist in die Jahre gekommen. «Sie ist in einem sehr schlechten Zustand», sagte der Rickenbacher Liegenschaftenvorsteher Andy Karrer an der letzten Gemeindeversammlung Ende November. «Die Ersatzteilbeschaffung ist jedes Mal ein Abenteuer.»

Neben der Schnitzelheizung befindet sich noch eine Ölheizung, die einst für Notfälle gedacht war. «Mittlerweile benutzen wir sie regelmässig», sagt Karrer.

Die Schnitzelheizung entspricht ausserdem nicht mehr der kantonalen Luftreinhalteverordnung. Ihr fehlt ein sogenannter Rauchgasreiniger, der etwa Kohlendioxid zurückhält. Das Problem: Um einen solchen Reiniger am jetzigen Standort, dem Untergeschoss der Gemeindebibliothek, einzubauen, fehlt der Platz. Wird aber nichts getan, drohen dem Wärmeverbund rund um Bibliothek, Verwaltung, Kirche und Schule kalte Zeiten.