Mit Backrezepten auf Reisen – Ein Osterversteck im Klassiker aus dem Rüebliland In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen während der Coronakrise Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche einen Schweizer Traditionskuchen mit überraschender Füllung. Heidrun Pschorn

Nicht nur zu Ostern ein Genuss: Der Eierlikör-Rüebli-Gugelhopf. Foto: Heidrun Pschorn

Während des Lockdowns sind Reisen unmöglich. Darum nehmen wir Sie in dieser neuen Kolumne einmal in der Woche mit süssen oder salzigen Backrezepten auf Ausflüge mit. Da bald Ostern ist: Wieso nicht den Schweizer Klassiker, die Rüeblitorte, mit Quark und Eierlikör vereinen?

Entstanden ist die klassische Rüeblitorte im Kanton Aargau – im Rüebliland. Und wie ist es mit der Geschichte des Eierlikörs? Der Ursprung des Eierlikörs liegt im Dschungel von Brasilien. Die Tupi-Guaraní-Indianer brauten ein cremiges Getränk namens Abacate. Die Hauptzutat war die Avocado. Um dieses Getränk in Europa herstellen zu können, brachten Schiffe Avocado Bäume über den Atlantik. Weil die Pflanzen bei mitteleuropäischem Wetter nicht gediehen, musste aber ein Ersatz her. Nach langem Tüfteln wurde die perfekte Zutat gefunden: Das Eigelb!

Dieses Rezept kombiniert die zwei Zutaten perfekt: Rüebli-Gugelhopf mit einer Quark-Eierlikör-Füllung.

Jetzt geht es aber los!

Rezept:

Quarkfüllung

250 g trockener Quark mit wenig Fettgehalt

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

1 ½ EL Eierlikör (optional: Saft einer ½ Zitrone)

2 EL Weizenmehl

Teig

250 g Rüebli

4 Eier

200 g Puderzucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Zimtpulver

Abrieb einer unbehandelten Zitrone

200 g gemahlene Mandeln

100 g Weizenmehl

1 Päckchen Backpulver

Zuerst die Füllung: Alle Zutaten zu einer glatten Masse verrühren und kühl stellen (sie darf nicht flüssig sein).

Ofen vorheizen auf 175 Grad, Ober- und Unterhitze. Gugelhopf-Form einfetten und mit Mehl bestäuben.

Dann der Teig: Rüebli putzen, schälen und fein reiben. Eier trennen, Eiweiss mit einer Prise Salz steif schlagen. Eigelbe, Puder- und Vanillezucker, Zimt und Zitronenabrieb schaumig rühren. Rüebli, Mandeln, Mehl und Backpulver unterrühren. Eischnee vorsichtig unterheben.

In die From: Die Hälfte des Kuchenteigs in die Form geben. Die Quarkfüllung mit einem grossen Löffel daraufschöpfen und einen Abstand zum Rand der Backform von ca. 1 cm halten. Den Rest des Kuchenteigs darauf verteilen und glatt streichen. Etwa 55 Minuten backen. Stäbchenprobe, ob der Kuchen durchgebacken ist. Herausnehmen und kurz in der Form auskühlen lassen. Dann stürzen und vollständig auskühlen lassen.

Tipp: Schmeckt besonders gut mit Eierlikör- oder Zitronenglasur.