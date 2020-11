Sammlung in Stammheim – Ein paar Franken für ein Halleluja Walter Knöpfel hat ein selten gewordenes Instrument nach Stammheim gebracht. Damit alle davon profitieren können, bittet der Orgelverein Weinland um Spenden. Gabriele Spiller

Das Stammheimer Harmonium wurde in Leipzig gebaut. Foto: PD

Nach der erfolgreichen Restauration soll es wieder hundert Jahre spielbar sein – das Saugwind-Harmonium, das fast verschrottet worden wäre. In Walter Knöpfel hat es seinen Retter gefunden. Der Leiter des Kirchenchors Stammheim ist weithin als Experte für Tasteninstrumente bekannt. So wurde er vorsichtshalber kontaktiert, als die Methodistengemeinde Büsingen ihre Kapelle renovierte und das überflüssige Harmonium entsorgen wollte. Knöpfel hat schon in verschiedenen Gemeinden, bis über die Landesgrenze, Orgel gespielt.

Auch in die Josefskapelle im Hegauer Mühlhausen lud man ihn ein, um den Frühgottesdienst zu begleiten – und das, obwohl dort «nur» ein Harmonium steht, was als Manko empfunden wurde. «Für mich war das erst recht ein Grund, da zu spielen», sagt er. «Die Pfarrerin war überrascht, denn sie wusste nicht, dass man darauf Musik machen kann.»