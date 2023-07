SVP-Präsident riskiert Schmach – Ein Parteichef ohne Platz im Parlament? Marco Chiesa muss zittern Der Tessiner kämpft zu Hause gegen eine Abwahl – und überlässt nationale Auftritte in der Deutschschweiz anderen. Falls er scheitert, könnte das für die SVP zum Problem werden. Charlotte Walser Larissa Rhyn

SVP-Präsident Marco Chiesa sitzt im Ständeratssaal. Wie lange noch? Foto: Anthony Anex (Keystone)

«Gegenstimmen?» Die Menschen im Saal des Hotels Unione in Bellinzona lachen. SVP-Präsident Marco Chiesa schmunzelt. Es geht um seine Person. Die Tessiner SVP hat Chiesa soeben als Ständeratskandidaten nominiert. Das war reine Formsache. Anders steht es um seine Wiederwahl. Was, wenn Ständerat Chiesa, der Präsident der grössten Schweizer Partei, sein Mandat in Bern verliert?