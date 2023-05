Aufgefallen in Illnau-Effretikon – Ein Pfosten steht im Walde Der neue Themenweg «Kyburgkunst» soll den Blick auf das Schloss lenken. Bis es so weit ist, muss Museumsleiter Ueli Stauffacher noch einige Hindernisse überwinden. Gabriele Spiller

Wartet auf die Fertigstellung: ein «Staffelei»-Platzhalter. Foto: Madeleine Schoder

Ueli Stauffacher, den Museumsdirektor von Schloss Kyburg, kann man unter Umständen im Wald beobachten, wie er sich an Holzpfosten zu schaffen macht. Diese Markierungen tragen eine Nummer und einen QR-Code. Und der zeigt nicht immer in Richtung des Weges, was offenbar einige Spaziergänger stört. Sie drehen den Holzpfosten so, dass man die Beschriftung vom Weg aus lesen kann – auch wenn der QR-Code an und für sich nichts aussagt.