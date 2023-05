Fliegen Kühe durch die Luft, wirds gefährlich. Illustration: Ruedi Widmer

Das elende Gehetze die ganze Zeit. Als normaler Velofahrer in der Freizeit gemütlich auf einem Radweg unterwegs, wird man von manchen E-Bikern regelrecht beiseitegeklingelt. Platz da, Platz da! Oder kürzlich auf einem öffentlichen Wanderweg mitten durch einen Golfplatz: «Bitte nicht stehen bleiben» steht da auf einer Tafel. Gehts noch? Darf ich denn als Normalsterblicher den Leistungsträgern dieser Gesellschaft nicht beim Golfen zugucken? Könnte das meinen Sozialneid steigern?

Nein, es ist reine Fürsorge. Denn länger ich mich auf dem Gelände aufhalte, desto höher ist das Risiko, von einem Golfball getroffen zu werden. Daher: Immer schön zack, zack! Und aus dem Militärdienst weiss ich, dass ein bewegtes Ziel schwerer zu treffen ist. Vor zig Jahren durchquerte ich einen anderen Golfplatz in der Region. Ich fuhr, ganz legal, mit meinem Velo auf einem Kiesweg mitten durchs gepützelte Green. Da flog etwa zwei Meter vor mir auf Kopfhöhe ein weisser Golfball vorbei. Also ein Beinahe-Volltreffer in die Schläfe und gute Nacht dann. Und das, obwohl meine Aufenthaltszeit per Velo ja viel kürzer war als zu Fuss.

Was also ist die Moral dieser Geschichte? Wenn es so weit ist, ist es so weit. Oder: Wer dem Sensenmann davonrennt, rennt ihm womöglich in die Arme. Und warum nicht einfach mal stehen bleiben, sich nicht hetzen lassen, von nichts und niemandem. Stillstand ist nicht immer schlecht. Mal bisschen gucken, vielleicht sieht man ja was Schönes, Ungewohntes. Etwas, worüber man was Nettes schreiben könnte, zum Beispiel eine luftige Zeitungskolumne, die jetzt noch etwas gestreckt wird, damit die Spalte voll wird. So.

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 12 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

