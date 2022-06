Astronomie in Winterthur – Ein Planetenspektakel wie nur einmal im Leben In den Nächten um den Mittwoch, 22. Juni, sind am Himmel gleich fünf Planeten sichtbar. Und mittendrin die Sichel des abnehmenden Mondes. Markus Griesser / Sternwarte Eschenberg Winterthur

So präsentiert sich die Planetenreihe am Morgen des 22. Juni etwa ab 4.30 Uhr am Südosthimmel. Um den sehr tief stehenden Planeten Merkur zu sehen, ist allenfalls ein Fernglas nötig. Visualisierung: Markus Griesser, Sternwarte Eschenberg, Winterthur

Der Monat Juni mit seinen nur sehr kurzen Nächten ist zwar nicht gerade der Freund der Astronomen. Doch in den Nächten um den 22. Juni zeigt sich in der Morgendämmerung wieder mal ein ganz besonderes Himmelsspektakel: Mit etwas Glück und klarem Himmel sind nämlich in der frühen Morgendämmerung gleich alle fünf hellen Planeten, die wir mit blossem Auge am Himmel erkennen können, am östlichen Firmament in einer Reihe sichtbar.

Und mitten drin in dieser Planetenlinie schwebt am 22. Juni die ziemlich breite Sichel des abnehmenden Mondes. Auch in den Nächten davor und danach bereichert der Erdbegleiter in seinen unterschiedlichen Phasen das seltene Himmelsschauspiel.

Nur alle 100 Jahre

Eine solche Konstellation tritt nur etwa alle 100 Jahre am Firmament ein, darf also aus Sicht eines Menschenlebens durchaus als einmalig bezeichnet werden.

Der Zufall will es ausserdem, dass die Planeten in diesen Tagen von Osten nach Westen auch noch in der richtigen Reihenfolge am Himmel stehen, getreu dem Kindervers «Man verachte einen Menschen in seinem (Unglück nie)»: Der erste Buchstabe nennt dabei den jeweiligen Planeten: Merkur – Venus – (dann folgt unsere Erde) – Mars – Jupiter – und Saturn. - Uranus und Neptun stehen oben im Merksatz in Klammern: Die beiden äusseren Planeten unseres Sonnensystems sind ja bekanntlich nur mit optischen Instrumenten sichtbar.

