Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Ein Platz für viele Zwecke Truppenübungsplatz, Fussballrasen, Haferfeld: Der Reitplatz in Töss ist seit 1849 multifunktional. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Städtische Haferernte auf dem Reitplatz um 1924. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Der Reitplatz, der heute viele Freizeithungrige aus Töss und Umgebung anzieht und neben Picknickenden auch Sportbegeisterten einiges bietet, war ab 1849 vor allem ein Ort für das Militär.

1849 wurde Winterthur zum Waffenplatz bestimmt, und schon bald zogen erste Truppen in die Kasernen an der Technikum- und der Zeughausstrasse ein. Im Zuge des Baus der Reithallen für die Kavallerierekruten am Reitweg wurde der Platz an der Töss als Reitplatz eingerichtet.

Nebst dem Militär war aber auch der Fussball auf dem Reitplatz präsent. 1906 gründete eine Gruppe Schulabgänger in einer Scheune in Töss den FC Töss. Während der Reitplatz dem Fussballclub als Trainingsort diente, wurde das Restaurant Klosterhof (heute: Ristorante Castello) zum Stammlokal. Gut zehn Jahre spielte der FC Töss auf dem Reitplatz, bis Ende des Ersten Weltkrieges die Lebensmittel immer knapper wurden und 1917 auf dem Reitplatz Kartoffeln angebaut werden mussten.

Der FC Töss konnte in dieser Zeit die Schützenwiese nutzen und kam dann kurzzeitig auf den Reitplatz zurück, bis er 1921 seinen eigenen Sportplatz im Nägelsee erhielt. Zwischenzeitlich wurde der Reitplatz in den 20er-Jahren für den städtischen Haferanbau genutzt.

In den 60er-Jahren übten die Radfahrerrekruten, welche die Kavallerierekruten 1926 abgelöst hatten, auf dem Reitplatz das Schiessen, und 1964 kehrte der FC Töss wieder auf den Reitplatz zurück, nachdem der Fussballplatz im Nägelsee dem Bau der Autobahn weichen musste.

