Aus dem FCW-Universum – Ein Podcast, ein Abgang und ein Datum Francisco Rodriguez podcastet, Laurin Vögele verlässt den FCW und das Datum für den Cup-Match steht nun fest. Gregory von Ballmoos

Francisco Rodriguez podcastet jetzt. Screenshot Instagram

Cic-off

Francisco «Cico» Rodriguez macht nun Podcast. Zusammen mit SRF-Sportredaktor Sven Dalla Palma lancierte der 27-jährige Mittelfeldspieler den Podcast «Cic-off». «Cic-off» ist eine Wortschöpfung aus dem englischen Kick-off und dem Spitznamen von Rodriguez. In der ersten Folge sprechen die beiden mit Ex-FCZler Marco Schönbächler. Der Offensivspieler spielte bei Zürich mit allen drei Rodriguez-Brüdern zusammen. Im Sommer 2021 bekam er bei seinem Jugendclub aber keinen neuen Vertrag mehr. Dabei hätte er gern noch etwas weitergespielt, sagt Schönbächler im Podcast. Es gebe aber kein interessantes Angebot mehr. Mittlerweile spielt Schönbächler beim FC Urdorf.

Das Ziel des Podcasts sei jedoch, nicht nur mit Fussballern zu sprechen, sondern beispielsweise auch mit Musikern.

Profivertag für Vögele

Laurin Vögele beim Spiel gegen Servette. Es war sein erstes in der Super League. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der Winterthurer Nachwuchsspieler Laurin Vögele unterschreibt einen Profivertrag und geht leihweise zum SC Kriens. Beim Team aus der Promotion League soll Vögele vor allem Spielpraxis sammeln. Der 18-jährige Vögele spielte in der letzten Saison in erster Linie für die U-21, kam aber auch zu zwei Kurzeinsätzen in der Super League. Der SC Kriens hatte diesen Sommer zahlreiche Abgänge, darunter auch Loïc Lüthi. Der Innenverteidiger kam nach seiner Leihe zurück zum FC Winterthur. Vögele ist der erste (leihweise) Abgang beim FCW, weitere dürften noch folgen.

Cup-Datum steht fest

Die Auslosung ist schon länger her, nun hat der Schweizer Fussballverband auch den Termin festgelegt. Der FC Winterthur trifft am Samstag, 19. August, um 16 Uhr auf den FC Wettswil-Bonstetten. Der Gastgeber spielt in der 1. Liga Classic und ist dort Gegner des «Zwei» des FCW.

