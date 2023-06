Theater Winterthur – Ein politischer Beschluss «mit Signalwirkung» Der Kantonsrat erwartet vom Zürcher Schauspielhaus, dass sein Programm in Zukunft eine breitere Bevölkerung anspreche. Was bedeutet das für das Theater Winterthur? Helmut Dworschak

Mit der Komödie «Der eingebildete Kranke» nach Molière nimmt das Schauspiel Köln den politisch korrekten Zeitgeist aufs Korn. Die Inszenierung von Stefan Bachmann kommt im Oktober nach Winterthur. Foto: Thomas Aurin

Im Mai sprach der Kantonsrat Beiträge von insgesamt 14 Millionen Franken aus dem Kulturfonds gut. Die Beiträge gehen in Winterthur an das Kunstmuseum, das Musikkollegium und das Theater Winterthur und in der Stadt Zürich an das Schauspielhaus, das Kunsthaus und die Tonhalle. Früher war das Geld stets ohne Aufhebens genehmigt worden. Diesmal war es anders. Der Kantonsrat knüpfte die Vergabe an Bedingungen. Vom Schauspielhaus wird erwartet, dass die Beiträge so eingesetzt werden, dass breitere Bevölkerungsschichten angezogen werden und die Auslastung gesteigert wird. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein unerhörter Eingriff in die Kunstfreiheit. Neu ist die nun formulierte Bedingung allerdings nicht: Ein entsprechender Auftrag steht bereits im kantonalen Kulturleitbild.