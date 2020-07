Drogenfund in Winterthur Polizei entdeckt Hanfanlage in Theatergebäude

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Donnerstag in Grüze eine Hanfplantage ausgehoben. Mehr als 1000 Hanfpflanzen wurden in jenem Geschäftsgebäude sichergestellt, in dem auch das Theater Kanton Zürich stationiert ist.