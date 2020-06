Fussball in Winterthur – Ein Public-Viewing für FCW-Fans Geisterspiele auf Grossleinwand: Die Macher des Fussballschuppens zeigen ab Freitag alle FCW-Spiele live im Stadion. Maximal 300 Fans dürfen auf die Schützenwiese. Michael Graf

Die Haupttribüne der Schützenwiese (hier während eines Trainings im Mai). Die LED-Leinwand wird «auf halber Höhe» aufgestellt, die 300 Sitzplätze befinden sich im oberen Teil, unter dem Dach. Foto: Madeleine Schoder



In normalen Zeiten würde derzeit die Fussball-EM laufen, und am Güterschuppen beim Bahnhof Töss würden sich jeden Abend bis zu 1000 Zuschauer tummeln. Doch die Zeiten sind nicht normal. Für Fussballfans gilt das gleich doppelt: In der Super League und der Challenge League wird zwar gespielt, aber die Fans dürfen nicht in die Stadien. Doch in Winterthur glaubt man eine Lösung gefunden zu haben, wie doch noch Stimmung aufkommt: ein Public Viewing für Geisterspiele.

«Eine typische Winti-Geschichte»

Eine «typische Winti-Geschichte» sei das, sagt Dominik Siegmann vom Verein Fussballkultur, der jeweils den Fussballschuppen am Bahnhof Töss betreibt. «Entstanden ist alles vor etwa zwei Wochen als Furzidee, aber der Plan kam überall gut an. Und so haben dann alle zusammengespannt und es möglich gemacht.» Der FC Winterthur stellt als Gastgeber die Haupttribüne und die Libero-Bar zur Verfügung. Der Verein Fussballkultur organisiert die ehrenamtlichen Helfer und mietet die Technik. Und der Getränkeladen Hako liefert nicht nur das Bier, er besorgt auch den Vorverkauf.

Maximal 300 Fans sind zugelassen, solange die Richtlinie des Bundesamts in Kraft ist. Das ist weniger als ein Zehntel des Zuschauerschnitts bei einem regulären FCW-Heimspiel. Wer sich eins der Tickets sichern will, solle am besten rechtzeitig in der Steinberggasse bei Hako vorbeischauen, empfiehlt Siegman. Während der Matches sitzen die Fans dann luftig verteilt auf den Sitzen der Haupttribüne, wo auf dem Durchgang über den Stehplatz-Estraden eine LED-Wand aufgebaut wird. Der Ticketpreis von 10 Franken soll nur die Unkosten decken, sagt Siegmann, etwa für die Miete der Technik oder die Lizenzgebühren von Teleclub. Bei den Spielen, die nicht im Fernsehen laufen, stammt der Kommentar von Radio Stadtfilter.

Mit kulturellem Rahmenprogramm

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel in Vaduz – wobei dieses Wort bei einem Geisterspiel fast bedeutungslos ist. Der FCW selbst trägt seine «Heimspiele» ja bekanntlich im Utogrund in Zürich aus, während der Rasen in der Schützenwiese saniert wird. Die Geisterspiel-Fans können den Stand der Arbeiten bis Ende Juli mit eigenen Augen verfolgen, falls das Spiel einmal nicht so packend sein sollte. «Wir werden aber ohnehin ein kulturelles Rahmenprogramm zusammenstellen», verrät Siegmann. Unter anderem habe Boni Koller (ex Baby Jail und Stärnefoifi) mit seinem «Tätschquiz» ein Gastspiel angekündigt.