1:1 des FCW zum Saisonstart – Ein Punkt zu zehnt ist gut Der FC Winterthur spielte über eine Stunde lang nur zu zehnt; er geriet nach 45 Minuten auch noch in Rückstand. Also kann er mit dem 1:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy zufrieden sein. Hansjörg Schifferli

Roman Buess (rechts) jubelt nach seinem Ausgleichstor zum 1:1. Foto: Keystone

Der FCW war in der jüngeren Vergangenheit kein Schnellstarter. Ein Sieg in der 1. Runde ist ihm zuletzt vor sieben Jahren gelungen, als er beim Debüt des Trainers Jürgen Seeberger den FC Wil mit einer 0:4-Niederlage heimschickte. Einen Startsieg gab es diesmal auch im vierten Anlauf unter Trainer Ralf Loose nicht – aber in einem gewissen Sinne war dieses Unentschieden so viel wert wie ein Sieg. Auf jeden Fall darf das so sehen, wer – wie an diesem Abend der FCW – auf des Gegners Platz nach einer halben Stunde einen Platzverweis und Sekunden vor der Pause auch noch das 0:1 hinnehmen muss.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung