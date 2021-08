1:1 des FCW in Schaffhausen – Ein Punkt zum Mitnehmen Der FC Winterthur kann nach dem 1:1 im Derby in Schaffhausen weiterhin von einem geglückten Saisonstart sprechen. Diesmal war das Resultat allerdings besser als die (offensive) Leistung. Hansjörg Schifferli

Der Ausgleich: Roman Buess verwandelt auch seinen elften Elfmeter für den FCW. Foto: Madeleine Schoder

Der FCW ist auch nach drei Ligaspielen ungeschlagen, was er zuletzt im Spätsommer 2008 war; er kehrte auch von seinem zweiten Auswärtsspiel nach einem Rückstand mit einem Punkt heim; und wieder glich er per Elfmeter von Roman Buess aus. Der hat also noch in jedem der ersten Spiele getroffen. Aber damit wären die positiven Aspekte des Derbys beim FC Schaffhausen auch schon ziemlich umfassend behandelt. Denn es war, beidseits, ein zwar umkämpftes, aber kein gutes Spiel. Der FCW jedenfalls blieb offensiv deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück.

