Der 41-jährige Ben Wikler ist der Chef der Demokraten in Wisconsin – er vertritt eine junge, kämpferische Generation von Demokraten, die sich in einem epischen Kampf um die Seele der US-Demokratie sehen.

Ben Wikler, Sie sagten nach den US-Zwischenwahlen: «Wir Demokraten haben die Demokratie gerettet.» Ist das nicht etwas übertrieben?

Nein, gar nicht. Denn Wisconsin spielt bei den nationalen Wahlen oft das Zünglein an der Waage. Der Wahlsieg hier war für Trump und Biden matchentscheidend. In den letzten zwölf Jahren haben die Republikaner in unserem Bundesstaat eine unerbittliche Kampagne geführt. Sie haben die Grenzziehung der Wahlbezirke zu ihren Gunsten manipuliert, sodass demokratische Kandidaten nur noch mit einem Erdrutschsieg von 12 Prozentpunkten siegen können. Sie haben den Zugang zu Wahlen eingeschränkt. Und sie haben es Reichen ermöglicht, unlimitiert Geld in Wahlkämpfe zu stecken. Das republikanisch dominierte Parlament hat die Macht der Republikaner zementiert – ungeachtet des Volkswillens.