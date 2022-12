Start-up aus Kemptthal – Ein rastloser Unternehmer mischt den Markt für Putzmittel auf Fabio Furrer hat vor zwei Jahren das Start-up Kleandrop mit Sitz in Kemptthal gegründet. Nach nur wenigen Monaten im Geschäft wurde er von der Konkurrenz verklagt. Ines Rütten

Mit seinem Start-up Kleandrop vertreibt Fabio Furrer Reinigungsmittel und Pflegeprodukte in Tabletten- oder Pulverform, die zu Hause mit Wasser gemischt werden. Foto: Madeleine Schoder

Mit 17 gründete Fabio Furrer seine erste Firma, um während seiner Lehre als Polymechaniker nebenbei Geld zu verdienen. Als Polymechaniker arbeitete er nie. Aber im Lauf der Jahre gründete er immer wieder Firmen: «Einige habe ich an die Wand gefahren, andere habe ich verkauft. Und alle Fehler, die dabei gemacht wurden, kann man in keiner Schule lernen», sagt er. Heute ist er 33 Jahre alt und CEO des Start-ups Kleandrop, das er im Herbst 2020 gegründet hat. Das Unternehmen mit Sitz im Valley in Kemptthal hat sich ganz auf nachhaltige und umweltfreundliche Reinigungsmittel und Pflegeprodukte spezialisiert.

Das Konzept besteht darin, dass die Putzmittel und Kosmetika in Tabletten- oder Pulverform gekauft werden. Zu Hause füllen die Kundinnen und Kunden Wasser in Mehrwegflaschen und mischen die Mittel mit Leitungswasser an. So muss das Wasser, aus dem herkömmliche Reinigungsmittel und Kosmetika zu 95 Prozent bestehen, nicht transportiert und gelagert werden. Und es entsteht weniger Abfall ohne Einwegplastik. Ein Putzteufel sei er nicht, sagt der Gründer. Viel mehr würden ihn der Umweltgedanke und persönliche Erlebnisse leiten: Auf einer Reise nach Australien erlebte er, wie das Great Barrier Reef aufgrund der Umweltverschmutzung stirbt, und wenn er seine Grosseltern in Süditalien besuchte, sah er überall Plastikabfall in der Natur. «Ich möchte, dass wir die Umwelt nicht mit etwas belasten, was wir zu Hause schon haben: gutes Leitungswasser zum Beispiel», sagt Furrer.

Eine Klage aus dem Norden

Das Konzept mit Reinigungsmitteln zum Selbsanmischen, kennen auch andere Anbieter in Europa. Furrer setzte es als erster in der Schweiz um. «Ich hatte davon gehört und mir aus Gwunder Muster bestellt», sagt er. Seine Frau war jedoch wenig begeistert, dass er eine weitere Firma gründen wollte. Dann sprach ihn aber eine Freundin auf die Produkte an, die es in der Schweiz so nicht zu kaufen gab. Das gab Furrer den Anstoss, seine neue Firmenidee umzusetzen. «Zuerst musste ich einfach noch meine Frau überzeugen, was ich schliesslich geschafft habe», sagt er und lacht.

Furrer konzipierte die Reinigungsmittel und liess diese bei einem Produzenten in Deutschland anfertigen. Im November 2020 richtete er den Onlineshop ein, und im April 2021 gründete er die Kleandrop GmbH. Und im selben Monat wurde er verklagt: Ein Konkurrent aus dem Norden beschuldigte den Gründer, Idee, Konzept und Design kopiert zu haben. «Ein Jahr dauerte der Prozess, der mich viel Geld und Nerven kostete.» Am Ende bekam er aber recht und der Konkurrent verlor den Prozess.

Seither entwickelt Furrer das Unternehmen stetig weiter. Nachdem er mit Reinigungsmitteln gestartet war, lancierte er im November 2021 eine Kosmetiklinie mit Shampoo, Handseife und Duschgel in Pulverform. Eine «Weltneuheit» wird er im Dezember auf den Markt bringen: ein Zahnpastapulver zum Anmischen. Für die Produktentwicklung arbeitet Furrer mit einem Partnerunternehmen zusammen. Die Zahnpasta wird komplett in der Schweiz produziert, die Tabletten und Pulver der anderen Produkte kommen aus einer Produktion in Deutschland.

Start-up in der Freizeit

Kleandrop ist von Furrer selbst ganz ohne Investoren finanziert. Der Jungunternehmer ist rastlos, wenn es um seine Arbeit geht. «Bei zu vielen Ferientagen werde ich nervös, so war ich schon immer», sagt er. Sein Start-up, das unterdessen einige Mitarbeitende beschäftigt, führt er in der Freizeit. Denn eigentlich arbeitet er Vollzeit als Business Development Manager bei einer Softwarefirma im Kemptthaler Valley. «Das macht mir sehr viel Spass, und ich will es darum gar nicht aufgeben.» Doch von diesem Job kennt er das Valley in Kemptthal schon als Arbeitsplatz und schätzt es: «Hier treffen Tradition und Newcomer aufeinander, was ich sehr inspirierend finde.»

Daneben ist er in der Winterthurer Start-up-Szene aktiv, berät andere Gründerinnen und Gründer, moderierte die Start-up Nights und studiert an der Fachhochschule Kalaidos berufsbegleitend Wirtschaft mit der Vertiefung Umweltmanagement. «Und um das Ganze noch zu toppen, bin ich im Sommer Vater geworden», sagt er und lacht. «Das hat meine Prioritäten teils verschoben, und ich arbeite gezielter, um Zeit für meine Tochter zu haben.» Schon zweimal erhielt er ein Kaufangebot für Kleandrop. Aber Furrer lehnte ab: «Ich habe einfach noch zu viele Ideen, die ich umsetzen möchte.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.