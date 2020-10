Seit der Wahl von Katrin Cometta (GLP) im August sind die Bürgerlichen im Winterthurer Stadtrat marginalisiert. Doch durchregieren kann Links-Grün nicht – auch weil die GLP sich im Parlament weiter als Sparpartei versteht. Foto: Enzo Lopardo

War es Mut oder Übermut? Als SP-Finanzvorsteher Kaspar Bopp am 2. Oktober das Budget 2021 vorstellte, kündigte er nicht etwa ein Sparprogramm an, sondern eine Steuererhöhung um 7 Prozentpunkte und die Schaffung von 80 neuen städtischen Stellen. Der Kontrast zu seiner Amtsvorgängerin und Parteikollegin Yvonne Beutler könnte nicht grösser sein: Als Beutler die Stadtkasse in ähnlich turbulenten Zeiten übernahm, gleiste sie unverzüglich ihr erstes grosses Sparprogramm auf, bald gefolgt vom zweiten.

Der Unterschied: Über weite Teile von Beutlers Amtszeit gab es eine bürgerliche Mehrheit im Stadtrat. Heute haben SP und Grüne mit vier Sitzen die alleinige Mehrheit. Und spätestens seit der zweite FDP-Sitz im August an die GLP-Frau Katrin Cometta ging, sind die Bürgerlichen in der Stadtregierung definitiv in der Defensive. Jetzt melden sie sich im Gemeinderat zurück und lassen die Muskeln spielen: Sie wollen das Budget zurück an den Absender schicken. Ein rechter Haken gegen den linken Stadtrat. Auch alte Politfüchse müssen lange zurückdenken, um sich an so ein Manöver zu erinnern.