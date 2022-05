Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Ein Regenmantel auf Europatournee Der regenabweisende Stoff «Osa-Atmos» wurde in Winterthur entwickelt. 1960 wurde er mit einem Spektakel beworben. Sammlung Winterthur / Angelina Immoos

Fotoshooting der Osa-Atmos-Kollektion der Hausammann Textil AG an der St.-Galler-Strasse 30, März 1960. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Vor einiger Zeit konnte die Sammlung Winterthur die Fotosammlung eines ehemaligen Mitarbeiters der Winterthurer Textilfirma Hausammann übernehmen. Der Bildbestand wird aktuell für die Digitalisierung vorbereitet und wird bald im Online-Bildarchiv einsehbar sein.

Neben Personalfotos, Innen- und Aussenaufnahmen der Büros und Stofflager an der St.-Galler-Strasse 30 befindet sich darunter auch ein grosses Album, das ein originelles Werbespektakel für den Regenmantelstoff «Osa-Atmos» dokumentiert.

«Besucht wurden Rom, Mailand, Turin, Genf, Lausanne, Bern, Zürich, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stockholm, Göteborg, Kopenhagen, Amsterdam und Paris.»

Einen Monat lang, von Mitte März bis Mitte April 1960, wurde Regenbekleidung in 19 Städten auf den Strassen, in Modehäusern oder Hotels vorgeführt. Die Modekarawane bestand aus sieben Frauen und drei Männern, die in drei Londoner Taxis von Modeschau zu Modeschau chauffiert worden waren.

Die Tour führte quer durch Europa: Besucht wurden Rom, Mailand, Turin, Genf, Lausanne, Bern, Zürich, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stockholm, Göteborg, Kopenhagen, Amsterdam und Paris. 10'000 Kilometer wurden dabei knitterfrei zurückgelegt.

Winterthur stand zwar nicht auf der offiziellen Reiseroute, ein Besuch der Geburtsstätte des Stoffes durfte auf der Durchreise aber dann doch nicht fehlen. Auf dem Parkplatz des Firmengebäudes fand ein Fotoshooting statt, wo auch dieses Bild hinter den Kulissen aufgenommen wurde.

Was auf dem Schwarzweissfoto leider verborgen bleibt, sind die frischen Farben der Mäntel und Schirme, die jedem Regenwetter trotzten.

