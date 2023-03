Start nach der Nationalmannschaftspause – Ein Rekord und «ein Topteam» zum Start für den FC Winterthur Der FC Winterthur startet nach zwei Wochen Nationalmannschaftspause auswärts in Basel in die letzte Phase der Meisterschaft. Er tut dies mit einem Rekord im Rücken und dem Captain auf dem Feld. Gregory von Ballmoos

Granit Lekaj ist der Dauerbrenner beim FC Winterthur. Vor der Nati-Pause gegen St. Gallen spielte er zum ersten Mal in dieser Saison nicht über 90 Minuten. Gegen den FC Basel könnte er zurückkehren. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Zwei Wochen Spielpause hatten die Spieler des FC Winterthur nach dem 1:0-Sieg gegen St. Gallen. Die Pause benötigten die Spieler auch. «Wir waren schon etwas am Limit», gibt Trainer Bruno Berner zu. Zuletzt fehlten acht Spieler verletzt – auch das ist ein Zeichen für die grosse Belastung. Das Team ist seit dem 19. Dezember wieder im Training, nun gab es ein verlängertes Wochenende für alle. «Wir haben die Pause genutzt, um durchzuatmen», sagt Berner, ein eigentlich geplantes Testspiel wurde abgesagt. Am Montag standen die Winterthurer wieder auf dem Platz – wenigstens einige davon, komplett waren das Team von Berner aber selbst am Freitag noch nicht – viele Spieler sind noch immer angeschlagen oder verletzt.