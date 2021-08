Fussball 1. Liga – Ein Rekord zum Saisonstart Die U21 des FC Winterthur liefert offensiv eine bemerkenswerte Vorstellung und siegt in Thalwil gleich 6:1 (4:1). Hansjörg Schifferli

Über sechs Tore konnten sich die U21-Spieler des FCW in Thalwil freuen. Patrick Gutenberg

Es war der Start zur 16. Erstliga-Saison der Winterthurer U21, und er brachte ihr gleich einen Rekord: Zuerst schoss der FCW-Nachwuchs in der ersten Halbzeit binnen einer knappen halben Stunde gleich vier Tore, dann siegte er trotz einer schwächeren Phase in der zweiten Halbzeit mit einem halben Dutzend Toren im Gepäck heim. Statistisch war das dann doch ziemlich bemerkenswert: So hoch hat noch keine Winterthurer U21-Mannschaft in der 1. Liga ein Auswärtsspiel gewonnen.

Es wäre in der Endphase noch mehr möglich gewesen, aber es blieb dann doch diese Marke bestehen: Das 8:0 gegen Brugg als höchster (Heim-)Sieg überhaupt. Im Mai 2008 taten die heutigen GC-Spieler Amir Abrashi und – als dreifacher Torschütze – Ermir Lenjani mit.