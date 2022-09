Brutalismus in der Architektur – Ein reparierter Riese Die Kantonsschule Hardwald in Olten gilt vielen als besonders hässliches Gebäude. Eine aufwendige Instandsetzung rettet den Zeitzeugen nun in die Zukunft. Andres Herzog , Michael Fontana (Fotos)

Brachial im Ausdruck: Die Kantonsschule Hardwald in Olten ist ein Paradebeispiel des Brutalismus. Foto: Michael Fontana

Die Kantonsschule Hardwald ist eine Wucht eines Gebäudes. Zwischen 1969 und 1973 haben die Architekten Marc Funk und Hans Ulrich Fuhrimann die Akropolis des Lernens über dem Bahnhof Olten aus dem Wald geschnitten und in den Felsen gesprengt. Mit Stützen und Trägern, Treppen und Terrassen formten sie eine gewaltige Skulptur. Die Materialien sind, was sie sind: Gestockter und glatter Sichtbeton, rostiger Cortenstahl, unverputzter Backstein. Ein Haus, so rational im Raster wie brachial im Ausdruck.